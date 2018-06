Gestern der gefeierte Trumpf, heute die große Schwäche

Gelingt das derzeit kaum für möglich Gehaltene doch noch, könnte als Vorrundenzweiter im Achtelfinale Brasilien warten. Wie soll Deutschland da bloß bestehen? Das 7:1 aus dem WM-Semifinale 2014, als identitätsstiftend für eine gesamte Fußballer-Generation im Gedächtnis verankert, scheint mit einem Spiel ausgelöscht.

Wie so oft mit der nötigen Souveränität und Gelassenheit tritt – zumindest in der Öffentlichkeit – Teamchef Joachim Löw auf. Er weiß nur zu gut, dass eine WM nicht in der Vorrunde gewonnen wird.

Als alarmierender müsste ein Satz von Mexikos Teamchef Juan Carlos Osario aufgefasst werden, dem nur die wenigsten Beachtung schenkten: „Den Matchplan haben wir vor vielleicht sechs Monaten aufgestellt.“ So berechenbar ist das Spiel des Weltmeisters. Wobei: Auch beim WM-Sieg 2014 war nicht unbedingt die Variabilität der große deutsche Trumpf.

Und selbst wenn Joachim Löw die Zeichen der Zeit vor Monaten erkannt haben mag, alles andere als das Ziel WM-Titelverteidigung hätte man der DFB-Auswahl nicht durchgehen lassen. Aber auch in Deutschland ist das Reservoir an Ausnahmespielern langsam erschöpft. Das einzig nennenswerte WM-Debüt betraf gegen Mexiko einen 29-Jährigen (Marco Reus). Die Weltmeister-Liga steht seit Jahren im Schatten der englischen und spanischen Spielklasse. Das letzte deutsche Highlight auf Klubebene war das Champions-League-Finale zwischen den Bayern und Dortmund.

Das ist fünf Jahre her. Eine Ewigkeit im Fußball.

