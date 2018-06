Ein Messi aus Pappe

Ein Fingerzeig als logisches Vorzeichen: 2030 wird die mächtige Wirtschaftsnation China die Fußball-Weltmeisterschaft veranstalten, obwohl der asiatische Kontinent nach Katar (2022) eigentlich zwei Mal Pause machen müsste.

So sah es die FIFA einmal vor, um ein Alibi zu haben für ihren unantastbaren Gerechtigkeitssinn, so wird die FIFA selbige Regel über den Haufen schmeißen, wie sie es immer tut, ist einmal das ganz große Geschäft in Aussicht gestellt.

In zwölf Jahren wird Messi, der chinesische Werbeträger, damit nichts mehr zu tun haben. Jetzt, 2018, erfüllt er seinen Zweck. Dass es nach dem aktuellen Stand der sportlichen Dinge wohl wieder nichts wird mit dem großen Titelgewinn in der Nationalmannschaft, dass er in zwei Spielen die Rolle des lustlosen Mitläufers eingenommen, dass Rivale Ronaldo ihm die Show gestohlen, dass es vor Nigeria zu zittern hat, kann der Pappfigur egal sein.

Eindrucksvoll wird bewiesen, wie relativ die Bewertung eines von hysterischen Kommentatoren zum Drama aufgeblasenen Versagens ist. In Argentinien bleibt er Gesprächsstoff, woanders auf dieser Welt wird man seinen vergebenen Elfmeter früher vergessen und jedenfalls schneller verzeihen. Einer wie Messi mag lange daran nagen, die Erwartungen nicht erfüllt zu haben. Doch ein gut bezahlter Schmerz erreicht irgendwann seine Grenzen. Das Business läuft – und ohnehin allen davon.