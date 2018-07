Die Folgen unsportlicher Schauspielkunst

Ob in Rio, São Paulo oder in Manaus am Amazonas – alle Supermärkte in allen brasilianischen Städten blieben geschlossen, als in 13.000 Kilometer Entfernung aus südamerikanischer Sicht Unfassbares passierte.

Brasilien ausgeschieden.

Statt Neymar und Co spielen die Belgier im Semifinale. Und brasilianische Kinder werden am Dienstag nicht mehr schulfrei bekommen.

Belgien hat nicht viel mehr Einwohner (11,3 Millionen) als Brasilien Kicker, doch auf Schlüsselpositionen Ausnahmekönner mit Premier-League-Erfahrung.

Tormann Thibaut Courtois (Chelsea) kann bei dieser WM die Nummer 1 mit der Nummer 1 werden. Regisseur Eden Hazard (ebenfalls Chelsea) wurde in England bereits einmal zum Spieler des Jahres geadelt.

Angreifer Romelu Lukaku ( Manchester United) braucht bei einer Kraftkammer nur vorbeizugehen und legt schon an Muskelkraft zu. Und Kevin de Bruyne wird bei Englands Meister Manchester City unter Pep Guardiola einen Stammplatz nicht nur haben, weil er konträr zum Kicker-Trend darauf verzichtet, seinen blassen Körper per Tattoos zur laufenden Landkarte zu verwandeln.