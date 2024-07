Für das Faustrecht ist kein Platz

Drei Straßenschlachten in einer Woche. Das schockiert. Das ist man in Wien nicht gewohnt. So etwas darf in der Bundeshauptstadt auch nicht zum Alltag werden. Türken, Tschetschenen, Syrer und Afghanen sind aneinandergeraten. Und das nicht versteckt in irgendwelchen Winkeln der Stadt, sondern auf öffentlichen, teilweise stark frequentierten Plätzen. Zuletzt vor dem Bahnhof in Meidling. Als wollten sie uns allen zeigen, wie sie Konflikte lösen. Mit dem Faustrecht, der Rechtsstaat zählt da kaum etwas.