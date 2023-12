Frohe Weihnachten – glauben Sie an das Gute!

Auf eine kulturelle Auseinandersetzung habe ich heuer vergeblich gewartet – auf das "epische" Duell Christkind gegen Weihnachtsmann. Vielleicht, weil der Sieger in den meisten österreichischen Haushalten ohnehin feststeht. Ein blond gelocktes Kind hat eben mehr Charme als ein alter weißer Mann mit Bart, der uns am Ende doch nur die Welt erklären will.

Das mit der Welt ist ja auch so eine Sache. Da wird jede Verwerfung gleich zur Krise, mehrere davon verhindern einen klaren Blick inklusive der notwendigen Analyse – und am Ende sitzen wir erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, anstatt nach Lösungen für unsere Probleme zu suchen.