Frau Zadić, bitte aufräumen

Brutaler kann eine Justizministerin wohl nicht auf die momentane Realität in ihrem Ressort gestoßen werden. Genau an dem Tag, als Alma Zadić aus der Babypause in ihr Büro zurückkehrte, wurde von Ermittlern das Handy von Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, abgenommen. Nach der Abnahme des Laptops von Verfassungsrichter und Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter im Verfassungsgerichtshof und der Suspendierung von Sektionschef Christian Pilnacek der nächste Schritt, der in der Öffentlichkeit für Verwunderung sorgt. Manche mögen das als Selbstreinigung empfinden, für viele wirkt es aber als eine Art Selbstdemontage dieser Säule der Demokratie. Das alles riecht einfach mehr nach Machtspielchen als nach einem funktionierenden Apparat.