Fachkräfte, verzweifelt gesucht

Dieser Tage wurde bei den Wirtschaftsgesprächen in Alpbach viel über anhaltendes Zinstief, neue Handelsbarrieren, italienische Schuldenkrise, über (mangelnden) Mut und Innovationskraft geredet. Doch wer mit Spitzenmanagern sprach, stieß daneben auf ein – bisher vor Kurzem auch vom Wirtschaftskammerpräsidenten weitaus unterschätztes – Problem: den eklatanten Mangel an Arbeitskräften, trotz (inklusive AMS-Schulungen) noch immer 340.000 Arbeitslosen. Österreichweit werden 162.000 Fachkräfte gesucht.

Immer mehr zeigt sich ein Vollversagen des Schulwesens und ein Teilversagen unserer (ehemaligen) Leistungsgesellschaft. Kapsch weicht für IT-Kräfte auf den indischen Personalmarkt aus. Magna findet nicht einmal mehr Stapelfahrer. Große Firmen umwerben die jungen Leute mit Spezialangeboten: Die Heinzel-Holding bietet Lehrlingen zum Beispiel ein Abhol-Service von daheim. Metro versucht Lehrlinge zur Matura zu motivieren. Ohnehin mutieren alle Firmen aus der Not zu Bildungseinrichtungen. Denn unter den Arbeitslosen und oft genug auch unter Lehrlingen finden sich immer mehr sekundäre Analphabeten, die eine Liefer-Adresse nicht mehr entziffern können und keine zweistellige Rechnung bewältigen. Viele Firmen können in der Hochkonjunktur mittlerweile Aufträge aufgrund mangelnder Arbeitskräfte nicht mehr annehmen. Wirtshäuser bleiben am Wochenende (oder überhaupt für immer) geschlossen, weil niemand mehr am Wochenende oder abends arbeiten will.