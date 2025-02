"Expertenregierung"? Das klingt fast wie eine Drohung

Natürlich kann man an dieser Stelle einwenden: Aber die Regierung von Brigitte Bierlein hat das Land 2019 doch auch tadellos verwaltet!

Es ist halt nur so: Die einst durch Ibiza ausgelöste Situation ist nicht im Ansatz mit dem Heute zu vergleichen.

Damals waren sich die Parteien einig, dass schnellstmöglich neu gewählt werden muss.

Damals wurde erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik ein Bundeskanzler aus dem Amt gewählt, was zwingend einen Übergangskanzler erforderlich machte – die Republik darf zu keiner Zeit ohne handlungsfähige Bundesregierung dastehen, so will es die Verfassung.