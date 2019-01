Europas Souveränität, Disneyland zu werden

Von Europa ist nirgendwo die Rede. Ach ja, wenn es um schöne Berge und saubere Seen geht, dann kommt unser kleiner Subkontinent international durchaus positiv vor. Venedig verlangt schon Eintrittsgeld, so können wir uns später auch über Wasser halten, jede Nation für sich, Badewaschel und Bergführer in Bescheidenheit vereint.

Oder wir wachen noch rechtzeitig auf und besinnen uns unserer Stärken. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat schon recht, wenn er in der Neujahrsansprache meinte: „Die Europäerinnen und Europäer haben in den letzten 70 Jahren etwas Einzigartiges geschaffen.“ Das friedliche Zusammenleben ist auf den Prinzipien des Rechtsstaats und der Menschenrechte aufgebaut. Diese aber müssen wir gemeinsam achten, das heißt nicht „zentralistisch“, wie die rechte Propaganda lautet. Dazu gehört auch, der von Sozialisten geführten Regierung im neuen Vorsitzland Rumänien klar zu machen, dass Korruption nicht geduldet wird. Und auch der französische Staatspräsident Macron, der in feierlichen Stunden von der „Neugründung der EU“ spricht, muss zunächst einmal die Budgetregeln einhalten.