Künstliche Intelligenz: Der Wettlauf um die Superhirne

Kai-Fu Lee betritt seinen Supermarkt. Hallo, Kai-Fu, begrüßt ihn der Einkaufswagen, kaum hat er ihn berührt. Eine kleine Kamera im Griff hat ihn sogleich erkannt, der eingebaute Computer weiß, was zuletzt nach Hause geliefert wurde und was er an Samstagen gerne kocht. Zielgenau wird er zu Regalen geführt, wo die Waren auf ihn warten.

Kai-Fu Lee ist die rechte Person im Bild ganz oben. Links symbolisieren wir das, was Lee seit vielen Jahren beschäftigt: Die Forschung über eine Intelligenz, die den Menschen schlagen oder sogar ersetzen kann.

Der 56-jähriger Lee wurde in Taiwan geboren, in den USA zum IT-Experten ausgebildet, war dann Google-Chef in Peking und gründet nun Unternehmen, die Forschungsergebnisse der Artificial Intelligence ( AI) in Produkte umsetzen. Und Lee hat eben ein Buch geschrieben: „ AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order.“