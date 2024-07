Europa darf nicht zum Museum werden

Welch späte Erkenntnis: „Europa war in den vergangenen Jahren vielfach zu naiv. Wenn wir weiterhin wirtschaftlich erfolgreich und wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir die EU-Standortpolitik strategischer ausrichten“, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher diese Woche. Ja eh. Hätte er das als früherer Wirtschaftsforscher nicht schon früher wissen müssen, und warum hat er dies nicht mit Nachdruck in den EU-Ministerräten eingefordert? Leider ist Kocher ja auch mit seinen richtigen Ansätzen für eine Arbeitsmarktreform gescheitert – am linksgrünen Koalitionspartner, aber auch an mangelnder Hausmacht in der ÖVP.