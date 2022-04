Europa braucht Macron als französischen Präsidenten

Vor der Wahl ist nach der Wahl – nämlich der Stichwahl für die französische Präsidentschaft. Diese ist abermals ein Duell zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen. Eine Paarung, die es bereits 2017 gab. Doch diesmal geht es ums Ganze: Eine Partei wie die der Rechtsaußen-Politikerin, die Nationalismus in den Fokus stellt, große Putin-Versteherin ist und immer wieder über einen EU-Austritt nachdachte, wäre in diesen Kriegszeiten völlig fehl am Platz und ein Albtraum für Europa.