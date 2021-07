Entmilitarisierung!

Als dann Präsident Al-Sisi einen Waffenstillstand vermittelte, waren es zwei Länder, die alles daran setzten, diesen Waffenstillstand zu verhindern: Türkei und Katar, beide Länder der Moslembruderschaft nahestehend.

Die Forderungen der Hamas für den Waffenstillstand waren: Die Bezahlung der Gefolgsleute in Gaza, die sofortige Öffnung des Grenzüberganges nach Ägypten bei Rafah. Dazu kamen Forderungen wie Gefangenenfreilassung aus Israel, usw. Ägypten hat die Hamas für das Scheitern eines Waffenstillstands verantwortlich gemacht! In den letzten Tagen hat die Hamas Tausende Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung abgeschossen. Juden, Christen und Araber in Israel werden dadurch terrorisiert. Jede Rakete, jedes Geschoss gegen Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen.

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass es Israel gelungen ist, durch eine einzigartige Raketenabwehr Geschoße, die auf dicht bevölkertes Gebiet gefallen wären, weitgehend zu entschärfen. Israel hat unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung versucht, Raketen und Raketenabschussrampen im Gaza-Streifen zu zerstören. Es werden Flugblätter abgeworfen, telefonische und SMS-Nachrichten gesandt, ja sogar Warnraketen vorabgeschossen.