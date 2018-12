Einsamkeit, die unterschätzte Seuche

Alle reden über die nächste Eskapade von Präsident Trump? Übers Skifahren am Semmering, über Mafiamord und Kirchen-Überfall in Wien? Ja sicher. Aber in dieser Weihnachtswoche ging eine KURIER-Online-Story über mehrere Tage „durch die Decke“, wie wir Journalisten sagen: 137.000 Zugriffe auf den Titel: „In diesen drei Lebensphasen sind Menschen am einsamsten“. (Angeblich Ende 20, Ende 50 und Ende 80.) Damit haben wir nicht gerechnet.

Einsamkeit scheint sich tatsächlich zur Volkskrankheit zu entwickeln. Kein Wunder: Der traditionelle Familienverband ist lockerer geworden, was als soziologische Tatsache noch nicht schlecht sein muss. Man kann sich seine Lebensform individuell aussuchen. Die alte Großfamilie war ja keineswegs immer eine Bullerbü-Idylle, sondern bedeutete auch Streit, Unterdrückung, finanzielle Abhängigkeit, Schweigen. Und selbstverständlich kann man sich auch in einer (scheinbar) intakten Familie oder im Großraumbüro einsam fühlen.

Die Kehrseite der individuellen Freiheit: Man schaut viel weniger auf den Nächsten, delegiert soziales Verhalten an Behörden und Sozialeinrichtungen, vor allem in Städten. Der Politik wird das da und dort bewusst. Großbritannien geht das Einsamkeitsproblem mit einem eigenen nationalen Plan an und hat ein Pilotprojekt gestartet. Post-Mitarbeiter werden geschult, auf ihren Routen mit alleinlebenden, einsamen Menschen zu reden und ihre Familien im Notfall zu kontaktieren. Früher, als die Post (und die Rente und das Markerl fürs Parteibuch) noch zur Wohnungstüre getragen wurde, war der Briefträger tatsächlich auch ein „Sozialarbeiter“.