Eine Reisewarnungsfarce

Urlaubszeit ist Entspannungszeit.

Von der Entspannung konnten viele Österreicherinnen und Österreicher diesen Sommer kaum etwas spüren – besonders, wenn sie in Länder fahren wollten, die Österreich zu Risikogebieten erklärte. In der Reise- und Urlaubspolitik bediente sich die türkis-grüne Regierung eines erprobten Mittels – der Spaltung. Bereits Anfang Juli bemühte man sich, vor Reisen in unerwünschte Urlaubsdestinationen ausdrücklich zu warnen.