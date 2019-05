Ein Pro und Kontra mit sich selbst

Haben Sie sich heute früh schon Ihre Meinung gebildet? Ist die KURIER-Umfrage zur EU-Wahl erhellend oder entbehrlich? Ist unser Cover zu den Royals wahnsinnig komisch oder völlig übertrieben? Und haben Sie unseren Schwerpunkt zum Thema Angst in der Politik schon gelesen und meinungsmäßig abgehakt? Falls ja: Wie viel Zeit haben Sie sich selbst zur Meinungsbildung eingeräumt?

Wir leben heute – leider! – im Zeitalter der schnellen Likes und haben die (goldene) Epoche der Reflexion hinter uns gelassen. Wir werden angehalten, uns binnen Bruchteilen von Sekunden eine Meinung zu allem und jedem zu bilden. Daumen rauf oder Daumen runter, ohne dass wir uns wirklich mit einem Thema beschäftigt haben.

Dieser Meinungsterrorismus ist eine echte Gefahr. Er spielt, ebenso wie der echte Terrorismus, mit Ängsten und macht Angst. Er sorgt dafür, dass die Gesellschaft auseinander driftet. Dass alles in Gut und Böse, in Rechts und Links, in Ich und Du, in Wir und Ihr eingeteilt und damit getrennt wird. Und auf alle Zeiten in dieser Schublade bleibt. Meinungswandel so gut wie ausgeschlossen. Ist es nicht traurig, dass so viele von uns da mitmachen? Und dass auch zahlreiche politische Repräsentanten auf Eskalation statt auf Argumente setzen? Ihre Saat ist aufgegangen.