Ein Jahr danach – fast Normalität

Bei welchen Themen gibt’s koalitionäre Zerreißproben – vom Rauchen über den Innenminister bis zur Sozialversicherung? Sind die Schwarzen den Türkisen in Wahrheit nicht grün? Und wo bitte bleibt die Opposition? Damit beschäftigen sich heimische Medien. Nüchtern betrachtet spult diese Regierung – abgesehen von der BVT-Affäre – ihre Agenda aber relativ routiniert ab. Manchmal gibt es kleine Empörungslawinen, wie jene über die Sozialversicherung oder die Arbeitszeitflexibilisierung. Aber auch das gehört zum normalen politischen Geschäft, in diesem Fall der Opposition. Allerdings wird weder jemand gezwungen, ständig 12 Stunden zu arbeiten, noch ist es ein Fehler, mehr Leistungsdenken in die Schule zu bringen. Und schon gar nicht bricht die Welt zusammen, wenn Gewerkschaftsfunktionäre die Sozialversicherung nicht mehr dominieren. Auf mehr Wirtschaftskämmerer im Gegenzug haben wir aber auch nicht gewartet. Manches hätte man besser kommunizieren können, und die Einsparungssumme bei der Sozialversicherung ist möglicherweise „fake news“.

Die Journalisten, die vom Ausland (meist aber eher als Korrespondenten von der Wiener Innenstadt aus) auf Österreich blicken, versuchen eher das „big picture“ zu erhaschen. Vom Spiegel, der unter dem Titel „Kleiner Brauner“ vor allem Rechtsextreme sieht, bis zum aktuellen Newsweek, das Sebastian Kurz als „konservativen Populisten mit großen Ambitionen“ bezeichnet. Österreich habe zum ersten Mal seit dem Ende des Habsburgerreiches wieder so etwas wie Macht, meint das US-Magazin und hob den Austro-Kanzler sogar aufs Titelblatt.