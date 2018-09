Ein Hoch auf den Mut zur Zivilcourage

Es ist kein Zufall, dass es zwei Frauen sind. Es ist wohl auch kein Zufall, dass sie schon viele Jahre im Klassenzimmer stehen. Alles zu geben, aber zusehen zu müssen, dass guter Wille allein längst nicht mehr reicht – der Schmerz war für sie offenbar derart unerträglich, dass sie mit einem Tabu brachen. Sie plauderten im wahrsten Sinn des Wortes aus der Schule.

Andrea Walach, Direktorin einer Problemschule in Wien-Margareten, und Susanne Wiesinger, Lehrerin in Wien-Favoriten, beherrschten diese Woche die Schlagzeilen mit aufrüttelnden Berichten aus dem zermürbenden Schul-Alltag. Wiesinger spricht von einem „Kulturkampf im Klassenzimmer“. Walach bestätigt den Befund: „Ich kann das zu hundert Prozent unterschreiben.“

Reiner Zufall war es, dass zeitgleich auch der Integrationsbericht präsentiert wurde und die subjektiven Befunde objektiv untermauert. An Brennpunktschulen schneiden auch Kinder mit guten Lernvoraussetzungen fünfmal schlechter ab. In Wien ist das Risiko, die Schule als funktionaler Analphabet zu verlassen, am höchsten: Die Hälfte (!) aller Volksschulen in Wien weisen auf dem von den Schulbehörden entwickelten „Index der sozialen Benachteiligung“ eine „sehr hohe“ bzw. „hohe“ Belastung aus. Österreichweit sind es 20 Prozent. Noch größer wird die Kluft in den Neuen Mittelschulen (NMS): Hier fallen in Wien vier von fünf NMS in diese Kategorien, im Österreich-Schnitt sind es 22 Prozent.