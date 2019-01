Ein Europa, das Freunde verbindet

Ein Gastkommentar von Julya Rabinowich

Als ich 15 Jahre alt war, befand sich die Welt, in der ich lebte, in beruhigend beunruhigender Festlegung. Sie war geprägt von Grenzen, die sich in Europa zwischen Ost und West gelegt hatten. Diese stacheldrahtbewehrten Grenzen, deren Überwindung damals noch den Tod bedeuten konnte. Der Ostblock hörte am Eisernen Vorhang auf zu existieren. Die Welt war im Atemanhalten des Kalten Krieges erstarrt, und Wien war eine kleine, gut besuchte Insel dazwischen.

Als ich 19 war, begann diese so stabil scheinende Erstarrung zu beben. Die Euphorie, die Freiheitstrunkenheit, der kreative Austausch entlang der gefallenen Mauer waren unvergesslich. Die Aufbruchsstimmung, das Unerforschte, dennoch auch Gemeinsame. Weil ich den Mauerfall selbst erleben und erfühlen konnte, ist er für immer bei mir. Kein Unterrichtsmaterial, keine Rede anderer hätte jemals diese Intensität erzeugen können.

Die Jugendlichen stehen heute vor einer völlig anderen Welt: Ihr Europa ist paradoxerweise größer und kleiner geworden. Die Jugendlichen haben diese Offenheit der multiplen Möglichkeiten, die wir erst nach und nach zu nutzen lernten, in ihre Wiegen gelegt bekommen, ein Geschenk der guten Feen. Ihnen steht ein weites Land offen, in dem sie ihren Platz suchen können. Um diese Chancen zu ergreifen, muss man sich ihrer aber auch bewusst sein.