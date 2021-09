Ein Dach mit Seitenteilen für den Naschmarkt-Parkplatz

Nun droht SPÖ-Stadträtin Ulli Sima einen ähnlichen Weg zu gehen. Sie will die umstrittene Markthalle am Naschmarkt nicht mehr „Halle“ nennen – vielleicht böte sich ja „Dach mit Seitenteilen“ an – und so den Streit über das Projekt einfach wegkommunizieren.

Das ist falsch. Kluge Politik scheut den Konflikt nicht, sondern versucht, Menschen von ihren Ideen zu überzeugen. Für Verschleierungstaktik ist da kein Platz.