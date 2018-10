Ein Beben weit über Bayern hinaus

Aber die eine Volkspartei, die CSU, ist abgestraft worden. Die andere, die SPD, ist überhaupt in einem tiefen Loch. Beides geht über Bayern weit hinaus: Die Sozialdemokratie ist in Europa – seht nach Deutschland, seht nach Österreich – auf dem Boden. Volksparteien wie die CSU wiederum haben keinen Boden mehr unter den Füßen – gerade noch in Südtirol kämpft eine SVP gegen den Sturz aus dem besseren Gestern.

Was noch über Bayern hinausgeht: Die Regierenden verlieren, auch wenn es den Regierten gut geht. Bayern hat die besten Wirtschaftsdaten, hat Wachstum, praktisch Vollbeschäftigung, blühende Unternehmen – und trotzdem sagt der Wähler denen, die die Weichen dafür gestellt haben: trollt euch.

Da sind wir dann doch wieder bei Angela Merkel (und anderswo in Europa): Das Zetern über die zu lange amtierende Kanzlerin, die medial beschworene Endzeitstimmung erfolgt zu einer Zeit, da es Deutschland noch nie besser ging – nicht nur statistisch.

Aber das ist nicht die Antwort, die die Menschen auf ihre Fragen wollen. Die heißen: Was, wenn mein Wohlstand geht? Wie, wenn mich die Digitalisierung überrollt? Wer schützt mein Zuhause? Wohin mit all den Zuwanderern? Darauf keine Antworten zu haben, wo andere mit so scheinbar simplen aufwarten, heißt, vom Wähler abgestraft zu werden. Nicht nur in Bayern.andreas.schwarz