Diskutieren muss erlaubt sein

Schwedens und Finnlands Beitrittsgesuche zur NATO ordnen Europas Sicherheitsarchitektur neu. Neben Österreich sind dann in der EU nur noch Malta, Zypern und Irland nicht bei der NATO. Der Druck auf diese Länder wird steigen. Der Brief der rund 50 Proponenten aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Kultur, auch in Österreich eine ergebnisoffene Debatte über unseren Status zu beginnen, sollte ein Startschuss für weitergehende Überlegungen sein. Ohne Tabus.