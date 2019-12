Die Suche nach etwas Neuem

In Wirklichkeit ist es völlig egal, ob die neue Regierung zu Weihnachten, zu Neujahr oder Mitte Jänner steht. Wichtig ist, was am Schluss herauskommt, und nicht, ob es ein paar Wochen länger dauert.

Österreichs Politik hat einen Neustart nötig, der über das Formulieren eines neuen Koalitionspakts, wie nach Wahlen üblich, hinausgeht. Es geht um akzeptablen Stil und politische Methoden, um gegenseitige Achtung, um Transparenz und Sauberkeit.