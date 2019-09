Nach einer – von der Bevölkerung offenkundig goutierten – Phase der deklarierten Nicht-Politik stehen demnächst wieder die demokratischen Mühen der Ebenen ins Haus. Also eine auf eine parlamentarische Mehrheit gestützte Regierung, die Reformen in Steuer-, Wirtschafts-, Bildungs-, Migrationspolitik etc. vorantreibt, eine Opposition, die ebendiese kritisiert, ein öffentlich-medialer Diskurs, der all das reflektiert und analysiert.