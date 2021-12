Die Rolle der Medien bei der geistigen Herbergssuche

Je größer die Verunsicherung, desto lauter werden jene, die versichern, über gesichertes Wissen zu verfügen. Womit wir mitten in einer Mediendebatte wären. Früher waren Medien als Kommunikationskanäle, Informationsquellen und zentraler Bestandteil der Demokratie angesehen. Heute werden vom Algorithmus sozialer Medien häufig alternative Wahrheitsbehauptungen aufgestellt und Fakten zu Glaubensfragen. Dazu kommt das eine oder andere Medium im Sinne der Empfänglichkeit für Übernatürliches, das Publikum an den extremen Rändern der Esoterikszene sucht.

Die Medienlandschaft ist, positiv formuliert, vielfältig wie nie zuvor, aber auch sehr diffus. Manche Medien werden dabei zu Katechismen und fördern Egoismen. Auch dagegen hilft Bildung. Höchste Zeit, dass Schüler verpflichtend mit Medienkunde konfrontiert werden; und dass auch Erwachsene strenger mit ihrer Medienauswahl umgehen.

Mit Medienschelte macht man Politik, das wussten nicht nur die Nazis, darauf zielte auch Trump mit seiner Kampagne gegen Fake News ab. Wer die Glaubwürdigkeit von Medien schwächt, kann eigene Kanäle dagegensetzen. Leider hat Corona diese Entwicklung auch in Europa beschleunigt.

Es gibt Millionen Menschen, die mit klassischen Medien nicht mehr erreichbar sind und online die Töne aus den Nachrichten-Trompeten nicht einordnen können. Neue Medien mit eindeutiger Agenda, für die Unabhängigkeit oder Seriosität keine Rolle spielt, sprechen diese Gruppen gezielt an – eine explosive Mischung.

Mittlerweile ist Mainstream-Medien ein übles Schimpfwort, dabei haben Qualitätsmedien (wie auch der KURIER) immer auf Meinungsvielfalt und Debattenkultur gesetzt. Dazu kommt der regelmäßig geäußerte Vorwurf an Medien, von der Politik oder der Wirtschaft gekauft zu sein, aus Einzelfällen werden da Pauschalurteile.

Freilich machen Journalisten selbst Fehler: Sie kratzen einander – wie sonst nur Politiker – allzu oft die Augen aus, suhlen sich lieber im Dreck statt auf Konstruktivität zu setzen und beharren auf der moralischen Richtigkeit ihrer Meinung. Corona hat zu Beginn manche Medien größer gemacht, weil Nachrichten stärker gefragt waren. Jetzt bräuchte es dringend eine bessere Differenzierung in Qualitätsprodukte und reine Quotenjäger, in Vordenker und Nach-Plapperer. Bei der geistigen Herbergssuche spielen nämlich Medien eine so zentrale Rolle wie seit Jahrzehnten nicht.