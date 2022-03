Die Impfpflicht-Posse

Die Impfpflicht-Kommission (hat noch jemand den Überblick über die diversen einschlägigen Gremien, Räte, Konsortien?) hat einen Bericht vorgelegt, auf dessen Basis die Regierung nun entschieden hat: die Impfpflicht wird ausgesetzt - und, richtig, evaluiert. Spätestens in drei Monaten gibt es den nächsten Bericht.

Eigentlich hätte ja nächste Woche Phase 2 in Kraft treten sollen: das hätte Strafen im Rahmen von Polizeikontrollen bedeutet. Phase 1 war das In-Kraft-Treten an sich, die Impfpflicht als Idee, um es philosophisch zu sagen. Und Phase 3 war eine vage Ahnung am Horizont, es könnte irgendwann auch einen systematischen Datenabgleich geben, um Ungeimpfte zu eruieren.

Nichts davon also. Der "Werkzeugkoffer" (Kanzler Nehammer) bleibt einstweilen zu.

Die Frage ist, ob es irgendwer noch ernst nimmt, wenn er gegebenenfalls irgendwann geöffnet wird. Viel an Glaubwürdigkeit wurde da schon verspielt: von der Farce um die Impflotterie angefangen bis hin zu Widersprüchlichkeiten aller Art (Rückkehr zu 3-G parallel zur Impfpflicht).

Fast könnte einem der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch leid tun. Gleich zum Einstand das perpetuierte Lavieren als weitsichtige Entscheidung verkaufen zu müssen, ist nicht lustig. Dazu kommt, dass aus dem Bericht schon vorab Infos an die ZiB 2 gesickert waren, zu denen Rauch als Interviewgast naturgemäß nichts sagen konnte. Womit sein Antrittsinterview bei Armin Wolf zur Nullnummer geriet.

Immerhin wirkt das Nichtssagen professioneller als bei seinem Vorgänger. Und er war mit schwarzen Schuhen und Krawatte bei der Angelobung in der Hofburg.