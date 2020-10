Die Hochrisiko-Wahl

Potus (President of the United States) und Flotus (First Lady of the United States) wurden positiv auf das Coronavirus getestet – und sofort beginnt die politische Instrumentalisierung des Krankheitserregers, die man auch in Österreich kennt, die jedoch in den USA grauenhafte Ausmaße erreicht.

Trump-Kritiker halten es für möglich, er sei gar nicht infiziert, sondern wolle diese Testung im wahrsten Sinne des Wortes positiv für die eigene Sache nützen, spiele also wieder einmal schamlos und egozentrisch mit gefährlichen Krankheiten.