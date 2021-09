Die bürgerliche Schwäche

Es gibt in Teilen bürgerlicher Milieus so etwas wie ein tief sitzendes Misstrauen gegen sich selbst. Jene liberal-konservativen Werthaltungen, die man gemeinhin für bürgerlich hält – Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft, Wettbewerbsdenken, das Hochhalten von Familie, Heimat und Tradition – werden in den entsprechenden Kreisen vielfach nur mit großem Vorbehalt oder gar verschämt geteilt.