Die Botschaft hör’ ich wohl …

Da steht es nun: das „breite Bündnis der Mitte“, das eine „Politik der Vernunft und Stabilität“ will, wie ÖVP-Chef Karl Nehammer zu Wochenbeginn im Palais Epstein sagt. Das „das Gemeinsame vor das Trennende stellen will“, wiewohl es „unbestritten sehr viele Unterschiede“ aufweist, wie SPÖ-Chef Andreas Babler einmal mehr betont. Dessen „Mandat bis zum Ende des Jahrzehnts“ gehen soll, das „konkrete Lösungen in zentralen Lebensbereichen“ (Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger) liefern will. Und das jetzt – nach sieben Wochen des Sondierens – liefern muss. Und zwar mehr als – bei allem Verständnis für die Vorbereitungsphase und aller Wertschätzung den (ver)handelnden Personen gegenüber – eine gemeinsame Wort(aus)wahl.

Denn was die Parteichefs von Schwarz, Rot und Pink unter dem mantrahaft vorgetragenen „Kein Weiter wie bisher“ genau verstehen – das erklären sie seit Wochen nicht.