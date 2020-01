Jetzt will Karl Nehammer sie also doch nicht, die " Asylzentren". Keine zwölf Stunden, nachdem der Innenminister via ZiB2 erklärt hatte, dass sein Ressort nun prüfe, wo an der Grenze zu Italien, Slowenien oder Ungarn ein " Asylzentrum" platziert werden kann, musste er sich selbst korrigieren. Er wolle gar keine Zentren. Schnellere Verfahren würden’s auch tun.