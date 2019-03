Das war’s, bis zum nächsten Frauentag

Der KURIER muss sich da übrigens nicht verstecken: 45 Prozent unserer Führungsmann/frauschaft sind weiblich, in keiner anderen überregionalen Tageszeitung steht eine Frau an der Spitze. In einer angeblich so fortschrittlichen Branche müssten es viel mehr sein. Aber wie überall scheinen die (Old-)Boys-Netzwerke noch immer dichter geknüpft zu sein.

Erfahrungsgemäß sind Frauen selbstkritischer und drängen vielleicht auch weniger an die Spitze, weil der Wind dort rauer ist. Und klar, Kinder hemmen die Karriere, mittlerweile aber auch die von Männern. Die Geschlechterrollen lösen sich in privilegierten Kreisen etwas auf, was durchaus Verunsicherung erzeugt. Gleichzeitig kehrt das Patriarchat in der Hardcore-Version durch muslimische Zuwanderung zurück. Es gibt also nicht das eine Frauenproblem.

Dass man für die Karriere (oder sogar für die Umwelt, wie uns eine Buchautorin jüngst weismachen wollte) auf Kinder verzichten sollte, ist aber kompletter Schmarrn. Sollten wir tatsächlich eine so inhumane Gesellschaft geworden sein, dann müsste in Zukunft statt des Frauentags der Weltkindertag groß gefeiert werden: Der ist übrigens am 20. November.