Das Nervenkostüm hält – noch

Seit dem Wochenende liegt die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Personen über der 1.000er-Grenze. Als am 16. März der Lockdown in Kraft getreten war, hatte das Gesundheitsministerium „nur“ 952 Infizierte ausgewiesen. Damals war das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert worden, jetzt werden bereits die nächsten Lockerungsschritte vorbereitet. Damals musste die Politik drastische Worte finden, fast schon bewusst Angst schüren, um die gesamte Bevölkerung von der Gefährlichkeit des Virus zu überzeugen, heute scheint die Sorge der meisten Menschen größer als jene der politisch Verantwortlichen.

Dass trotz der steigenden Zahlen und der aktuellen lokalen Ausbrüche in Oberösterreich bei den Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene das Nervenkostüm – noch – hält, liegt daran, dass das Coronavirus im Vergleich zum März berechenbarer geworden ist. Auch wenn uns noch immer nicht hundertprozentig erklärt werden kann, wann, wo und warum es an bestimmten Orten plötzlich auftritt. Aber mittlerweile funktioniert die Containmentpolitik, das Eindämmen der Infektionskette, das Lokalisieren von Clustern, um so eine ungeordnete Ausbreitung zu verhindern, rascher als vor Wochen – auch wenn es manchen Kritikern noch zu langsam geht. Damit kann regional reagiert werden, muss nicht ein ganzer Staat wegen eines Infektionsherdes in einem Bundesland in Geiselhaft genommen werden.