Das Land kontrolliert infizieren

Immer mehr deutet aber auch darauf hin, dass Omikron das Ende der Pandemie einläuten könnte. Schon Ende Februar würde die Gesamtzahl an geschützten Geboosterten und infizierten Ungeimpften so groß sein, dass der Druck auf die Spitäler abnimmt, glauben Infektionsexperten. Da Omikron eher die oberen Atemwege befällt und nicht so gefährlich in die Lungen eintritt, ist weniger intensive medizinische Behandlung nötig. Und auch wenn Politiker und Experten derzeit offen vor einer Durchseuchung warnen, wird Omikron das ganze wohl selbst in die Hand nehmen. Der Staat und wir können wohl nur beeinflussen, wie schnell das geht.

Alles Roger also kurz vor Beginn des dritten Corona-Jahres? Nicht ganz. Ungeimpfte sind weiterhin stark gefährdet. Und selbst wenn die Hospitalisierungsraten runter gehen, kommt es bei insgesamt Hunderttausenden zeitgleich Infizierten zu hohen absoluten Zahlen an Spitalspatienten. Anders gesagt: Die fünfte Welle könnte sehr schnell kommen gehen, sehr hoch ansteigen, und das auch in den Spitälern, um rasch wieder abzuflachen. Was zur Folge hat, dass die Regierungen danach trachten, die Welle in die Länge zu ziehen, um Überlastungen zu vermeiden. In Deutschland wird bereits das Wort von der „kontrollierten Infektion“ in den Mund genommen.

Die österreichische Regierung und die sie beratende Gecko-Kommission schlagen diesen Weg ebenso ein, auch wenn man es nicht so deutlich ausspricht. Man redet nicht mehr von Lockdowns, weil man offenbar weiß, dass man Omikron damit nicht stoppen kann. Man erhöht Kontrollen und Strafen, verkürzt aber gleichzeitig die Quarantänezeiten. Und doch es gibt ein Detail, dass noch ein wenig mehr verrät, dass eine kontrollierte Immunisierung des Landes sogar gewollt ist: Nämlich dass Kontaktpersonen, die dreifach geimpft sind, nicht mehr in Absonderung kommen und vor allem nicht mehr zum PCR-Test müssen. Da bekannt ist, dass selbst die Triple-Impfung nicht stark vor Infektion und Weitergabe (aber vor schwerem Verlauf) schützt, ist jede Kontaktperson ein symptomfrei herumlaufender Omikron-Spreader. Die Regierung könnte nur den Mut haben, das zu sagen, damit sich Ungeimpfte, Ältere und Vorerkrankte besser schützen können. Und wenn die Prognosen stimmen, die Impfpflicht eingeführt ist und nicht eine neue Variante einen Strich durch die Rechnung macht, könnte der Corona-Spuk im Frühjahr oder Sommer vorbei sein.