Faulenzen am Diwan statt Hackeln am Schreibtisch: Vom Ende eines Vorurteils

Ohne Corona hätte es wohl noch lange gedauert, bis die Arbeitgeber ihre Angestellten in Scharen in Heimarbeit entlassen hätten. Internet hin oder her. Es grassierte nämlich das Vorurteil, die Arbeitnehmer liegen daheim am Diwan, während sie in der Firma unter den wachsamen Augen der Vorgesetzten ordentlich hackeln.

71 Prozent der heimischen Betriebe und Dienststellen (außer der Landwirtschaft) haben inzwischen jedoch Arbeiten im Homeoffice ausprobiert. Seither gestehen 68 Prozent der Arbeitgeber ihren Angestellten zu, zu Hause gleich viel zu leisten wie am Arbeitsplatz. 13 Prozent sagen, es wird daheim sogar mehr gearbeitet. Nur 16 Prozent halten an der Faulenzer-Einschätzung fest.

Die Erfahrungen waren derart positiv, dass zwei Drittel der Arbeitgeber auch nach der Krise das Homeoffice beibehalten wollen. Das deckt sich mit dem Wunsch der Arbeitnehmer: 44 Prozent wollen nach der Pandemie ein bis zwei, weitere 25 Prozent drei bis vier Tage pro Woche von zu Hause arbeiten (siehe unten).