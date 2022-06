Das Drachentöter-Syndrom der Politik

Also sprach Karl Nehammer: „Die Inflation ist ein hartnäckiger Gegner der Politik.“ Und die Politik ist, das hat die Regierungsspitze in den letzten Tagen deutlich gemacht, entschlossen, diesem Gegner entgegenzutreten, koste es, was es wolle. Die Regierung als Beschützer der Menschen vor Not und Unbill: Dieses Narrativ hat zurzeit wieder Hochkonjunktur. Da wird entlastet, geholfen, unterstützt, was das Zeug hält. So viel Paternalismus war schon lange nicht.