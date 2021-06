Baden bei Wien. Auch genannt "Pensionopolis" – die Stadt mit dem Casino, der Kurort für alte Leute.

Böse Zungen behaupten: "Wenn Badner etwas Lustiges machen wollen, fahren sie nach Wien". Oder: "Wenn Badner etwas Aufregendes machen wollen, gehen sie Enten füttern."

Zeit also, nach Baden zu fahren! Und zwar stilecht, mit der Badner Bahn. Die zuckelt wahrlich gemächlich vor sich hin. Gut für alle, die sich Zeit nehmen. Man muss nur aufpassen, dass man am Weg nicht den gemeinen Hitzetod stirbt.

In Baden selbst scheint es keinen Stress zu geben. Motto in der Fußgängerzone: Wer läuft, verliert. Erstaunlich viele Menschen tragen dort Hut. Die Männer Panama-Hüte, die Frauen großkrempige Sonnenhüte. Man weiß nicht, ob es Einheimische oder Kurgäste sind – nur die Touristen erkennt man, weil sie sich mit Selfie-Sticks vor der Pestsäule fotografieren.

Überhaupt kriegt man in der Badner Fuzo zwischen Kaiserhaus und Café Central schnell das Gefühl, ein bisschen underdressed zu sein, so ohne Hut und wallendes Kleid, neben all den Häusern mit ihren Rundbögen-Fenstern, Erkern und Säulen.

Der Concept-Store "fünf!" erdet einen aber rechtzeitig. Dort gibt es allerhand Kreativitäten von Kreativen. Hübsche Notizbücher, Tiroler Radfahrer-Balsam für "die besonderen Stellen", Röcke mit Mühlviertler Kühen drauf. Es ist ein cooles Geschäft.

Auch Baden wird cooler. In Nuancen, aber doch. Das Cinema Paradiso hat sich angesiedelt. Jenes Programm-Kino, das Wiener auf St. Pölten neidisch werden lässt (aber nur in diesem einen Punkt). Im Kurpark gibt es ein süßes Café im Salettl und gleich neben dem Park eines, wo man Rosenblüten-Eis bekommt.

Aber das Beste: in der FuZo ist ein Geschäftslokal frei. Die Fassade im Stil der 60er, blaue Mosaiksteine, schwarz-gold umrahmte Auslagen. Das Geschäft schreit geradezu nach so einem Öko-Vintage-Mode-Möbel-Einrichtungsdings! Wo sind die Hipster, wenn man sie braucht? Baden, da geht noch was!