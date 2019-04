China und wir: Anschnallen bitte

Chinas Siegeszug ist noch lange nicht beendet. Es hat Bereiche definiert, in denen es Weltspitze werden will. Künstliche Intelligenz etwa. Oder E-Mobilität. Zum Schrecken der deutschen Autofahrernation stiegen Chinesen bei Daimler ein. Deutschland und Österreich wappnen sich jetzt mit neuen Gesetzen gegen solche Übernahmen. Zunehmend wird vor chinesischem Imperialismus gewarnt. So eröffnete FDP-Chef Christian Lindner vor zwei Tagen den Parteitag der Liberalen mit ein paar chinesischen Worten. China sei dabei, ein globaler Hegemon zu werden, sagte er. Europa müsse das Stadium der Bequemlichkeit verlassen.

Stimmt. Die EU droht zerrieben zu werden zwischen der „ America first“-Politik Trumps und der „Made in China“-Strategie von Präsident Xi Jinping. Was bitte ist eigentlich unser wirtschaftliches Leitmotiv? Immerhin sind die Europäer zu Recht stolz auf die demokratischen, ökologischen und sozialen Errungenschaften. Aber lässt sich dieser „Goldstandard“ wirklich allen aufzwingen? Und was, wenn er irgendwann zu unserem einzigen „Exportschlager“ wird?

Ja, Europa baut Autos, Maschinen, Seilbahnen, Kräne, Medizintechnik besser als andere (Flughäfen schon nicht mehr ). Zukunftspotenzial wäre durchaus da, siehe Österreich: Unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung sind vorbildhaft, die Wissenschaft muss sich nicht verstecken. Es gibt chinesisch-österreichische Forschungskooperationen in Nanotechnologie und Quantenphysik. Wenn es jedoch um die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Realwirtschaft geht, ist Österreich schwach.

Insgesamt ist Westeuropa (im Gegensatz zu osteuropäischen Ländern, die auch bedenkenlos mit China in der „16 plus eins“-Initiative wirtschaftlich kooperieren) müde geworden. Österreich besonders. Einer aktuellen Studie von Wirtschaftssoziologen an der Uni Wien zufolge ist der Stellenwert von Arbeit im Leben junger Menschen hierzulande besonders niedrig (nur Spanier sind noch schlechter).

Das ist eine dramatische Nachricht angesichts des Fachkräftemangels und des globalen Wettbewerbs, in dem wir stehen.

Wer an dieser Stelle über asiatische Arbeitsbienen spottet, möge bedenken: Diese überflügeln selbst an internationalen Spitzenunis die europäische und amerikanische Konkurrenz.

Gewinnt China am Ende das wirtschaftliche Match? Gut möglich, obwohl es hemmende Faktoren gibt: Die Bürger warten auf Befehle von oben, es herrscht geistloser Drill und Rücksichtslosigkeit. Der Staat überwacht seine Bürger, was durch die Digitalisierung eine neue, erschreckende Dimension erreicht (in China aber relativ gleichmütig hingenommen wird). Pressefreiheit ist ein Fremdwort, zumindest der Korruption und der Umweltverschmutzung wurde der Kampf angesagt.