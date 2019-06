Caesar oder nichts? Oja! Das Parlament

Der ÖVP-Vorsitzende Kurz ist „bei den Menschen“, das heißt, dass er bereits Wahlkampf betreibt, die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner spricht gerne von „den Menschen da draußen“, und der frühere FPÖ-Vorsitzende Strache erspart uns Menschen doch hoffentlich die Peinlichkeit, Österreich im EU-Parlament zu vertreten.

Da tut es besonders gut, einer Frau zuzuhören, die uns nicht mit diesem schrecklichen Polit-Sprech langweilt, sondern in wohl gewählten Worten darauf aufmerksam macht, was vor allem in den letzten 17 Monaten schief gelaufen ist. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein appellierte an das „verbindende Element der Menschlichkeit“, und sie will „keine Feindbilder entstehen lassen“. Diese Frau, der niemand eine linke politische Agenda vorwerfen kann, hat uns in wenigen Worten erklärt, auf welchen Weg die österreichische Politik zurückfinden muss. Und dieser Satz drückte auch noch ein Stück Optimismus aus: „In diesem Hohen Haus schlägt das Herz der österreichischen Demokratie. Und dieses Herz schlägt lebendig und kräftig.“

Darüber sollten alle nachdenken, die vor zwei Jahren für ein Mandat im Nationalrat kandidiert haben, wie etwa Sebastian Kurz, nie aber auch nur eine Sekunde daran dachten, dieses auch anzunehmen. „Aut Caesar aut nihil“ – das passte zu einem Renaissancefürsten wie Cesare Borgia. „Kanzler oder nichts“ ist hingegen ein Ausdruck der Verachtung der gesetzgebenden Institution unseres Landes.