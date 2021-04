Brauchen wir wirklich noch Bargeld?

PRO

Für den Verbleib von Bargeld zu sein, hat nichts mit Sentimentalität zu tun. Auch, wenn das von Bargeld-Gegnern gern behauptet wird. Nein – für Bargeld zu sein heißt, dass einem die Kontrolle über die eigenen Finanzen wichtig ist und dass man seine Privatsphäre als schützenswert erachtet. Ein stark umkämpftes Gut in einer digitalisierten Welt.

Dabei schrumpft dieser höchstpersönliche Bereich ohnehin immer weiter. In Deutschland muss man sich bei einer Barzahlung über 10.000 Euro ausweisen. In Österreich noch nicht – Bargeldzahlungen sind damit geprägter Datenschutz. Kein Kreditinstitut, keine Versicherung kann nachvollziehen, was, wo und um wie viel gekauft wurde. Wer hingegen ständig mit Karte zahlt, hinterlässt bei jeder Transaktion Spuren und generiert dabei Daten.

Was wir wissen ist, dass diese Daten gesammelt werden. Was wir nicht wissen ist, wofür. Noch schlimmer wäre, wenn sie gestohlen werden. Wer mit Bargeld zahlt, hat ein besseres Gespür für seine Ausgaben und ist unabhängiger. Karten setzen eine technische Infrastruktur mit Internetverbindung voraus. Ärgerlich, wenn man in einer Region ist, wo es das nicht gibt, oder?

Ornella Wächter Die Autorin ist Redakteurin der Beilage Job & Business.