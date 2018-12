Brandstätters Blick: Menschen sollten (!) Rechte haben

Der israelische Historiker Yuval Noah Harari befürchtet in seinem Buch „Homo Deus“, dass der Mensch die Kontrolle über seine Erfindungen verliert, und stellt die Frage: „Wie bedrohen Biotechnologie und künstliche Intelligenz den Humanismus?“ Dazu kommt die grundsätzliche Frage, ob wir Menschen wirklich über jenen freien Willen verfügen, auf den wir so stolz sind. Biochemische und emotionale Beeinflussungen werden immer genauer erforscht.

Harari: „Die Zeitbombe liegt im Labor.“ Sie liegt in der medizinischen Forschung, wenn neue Organe aus Menschen „Superhumans“ machen könnten, bei genetischen Experimenten, von denen wir erst kürzlich aus China hörten, und in der künstlichen Intelligenz, wo Maschinen einmal uns Menschen steuern könnten statt umgekehrt. Aber noch haben es die Menschen in der Hand, was aus ihnen und aus der Erde wird. Die Rechte, wonach wir alle gleich viel wert sind, sind lange erfunden, die Umsetzung noch nicht.