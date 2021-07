Strala Yoga für Unkomplizierte

Statt Klangschalen und Mantras gibt es moderne Musik. Zwar sind die Bewegungsabläufe ungefähr dieselben wie beim klassischen Yoga, allerdings führt sie jeder so aus, wie sie sich gut anfühlen. "Ihr seid die Experten für euren Körper", sagt meine Trainerin Lisa (www.ingoodshape.at, Probestunde um 10 €). Die einzige Regel ist, dass sich jeder seine eigenen Regeln macht.

Statt krampfhaft zu versuchen, meinen Körper in unmögliche Verrenkungen zu biegen, mache ich die Posen so, wie sie für mich angenehm sind. Anstrengend ist es trotzdem, aber nicht mehr unbequem. Und vor allem muss ich links und rechts nicht mehr schauen, wie es die anderen "richtig" machen. Weil jeder die Pose so durchführt, wie sie sich gut anfühlt.

Das gilt auch für den herabschauenden Hund: Ich biege abwechselnd ein Bein ab und wippe mit der Hüfte hin und her. Geht doch. Scheint, als wäre ich doch noch auf den Hund gekommen.