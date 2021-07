Europas größtes Veganfest in Wien

Am 6. Juni gibt es im Restaurant UNO im ARCOTEL Kaiserwasser Wien ein veganes Grillfest mit Seitan-Medaillons in Kräutermarinade vom Holzkohlegrill, Gemüse-Tofuspieße und ein eigens kreiertes Blacy's Vegan Piper Eis. Die zwei weiteren Termine sind der 4. Juli und 1. August.

Im Filmcasino läuft zum letzten Termin der "Food for Thought"-Reihe am Sonntag, dem 7. Juni, der Film "A River changes Course". Die Dokumentation beobachtet drei kambodschanische Familien, die sich und ihre Umgebung ernähren – ein Unterfangen, das durch Überfischung, Klimawandel und Kahlschlag zunehmend unmöglich wird. Dazu gibt es auf den Film abgestimmte Gerichte von Deli Bluem.

Am Samstag, den 13. Juni, eröffnet die vegane NomNom Bakery in der Lilienbrunngasse in Wien-Leopoldstadt. Bei der Eröffnungsfeier gibt es Begrüßungsgetränke und Kostproben aus dem Süßspeisen-Sortiment.