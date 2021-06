Der Holzhammer gegen den Papst

Die feinste Satire ist die, deren Spott mit so wenig Bosheit und so viel Überzeugung verbunden ist, dass er selbst diejenigen zum Lächeln nötigt, die er trifft." Das sagte einst der deutsche Aphoristiker und Physiker Georg Christoph Lichtenberg. Das Frankfurter Satire-Magazin "Titanic", das schon so oft mit spitzer Feder den Nerv getroffen hat, hat das diesmal nicht beherzigt. Leider. Statt dessen wurde der Holzhammer ausgepackt.

Die Fakten: "Titanic" gestaltete ein provokantes Titelbild, auf dem Papst Benedikt XVI. eine im Schritt gelblich eingefärbte Soutane trägt. Mit der Schlagzeile: "Halleluja im Vatikan - die undichte Stelle ist gefunden." Der Hintergrund dazu war die Affäre Vatileaks, im Zuge derer brisante interne Dokumente aus dem Kirchenstaat an die Weltöffentlichkeit gelangt sind. Auf der Rückseite ist der Papst noch einmal zu sehen. Mit einem bräunlichen Fleck auf der Soutane und der Ergänzung: "Noch eine undichte Stelle gefunden." Lustig? Kritisch?

So oder so ging Joseph Ratzinger dagegen vor. Wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte. "Titanic" befolgte eine einstweilige Verfügung und zog den Titel vorerst zurück.