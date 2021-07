Rätsel: Wo liegt dieses Ende von Wien?

Auftakt zu meiner Rätseljagd, die ich mir bei einer Radfahrt ausgedacht habe und die dann und wann das Ende von Wien ins Zentrum rücken will: In welchem Bezirk markiert dieses Ortsschild das Äußerste der Stadt? Eine kleine Orientierungshilfe für alle, die jetzt im Wiglwogl sind: Durch Stierofen kam ich auf dem Weg nach Wiener Neustadt. Gleich nach der Kurve beginnt übrigens die niederösterreichische Gemeinde Leopoldsdorf. Auflösung für alle, die sich am Stadtrand verloren fühlen: netirovaF.