Open House Wien: Danke, Otto Steindorfer!

Er wird beim Open House Wien (13. und 14. September) einer von 200 Ehrenamtlichen sein, und er wird an diesen beiden Tagen durch eines von mehr als siebzig Wiener Gebäuden führen. Gratis! Der kulturaffine Bankdirektor i. R. Otto Steindorfer freut sich, dass diese in London 1992 geborene und seither in 23 Städten praktizierte Idee auch nach Wien kommt. Er mag Wien, er mag vor allem die Postsparkasse des k. k. Stararchitekten Otto Wagner am Ring. Sechzig Ehrenamtliche noch gesucht, bitte melden!