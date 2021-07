Öldorado: Fahrradparadies im Weinviertel

Seit mehr als achtzig Jahren wird nördlich von Wien nach Erdöl gebohrt und auch gefördert. Schön nachzulesen in dem Buch Öldorado Weinviertel. Ein fantastisches Nebenprodukt sind all die Zufahrtswege zu den Bohrtürmen. Im Laufe der Zeit wurden sie asphaltiert und zu einem Radwegenetz ausgebaut. Zuletzt hat man auch an praktisch jeder Weggabelung informative Wegweiser aufgestellt. Eldorado für Radfahrer! Die grünen Schilder helfen auch einem Weinviertelfremden, immer die Orientierung zu bewahren.