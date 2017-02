Blog Nr. 1162 (aus meiner losen Serie über kleine, feine Buchhandlungen): Vor wenigen Wochen erst hat die Germanistin Romana Ledl ihr Buchcafé Melange in der Reindorfgasse 42 eröffnet. Sie hat sich das lange und auch gut überlegt. Denn ihre direkte Konkurrenz ist nicht im 15. Bezirk zu Hause, ihre direkten Widersacher sind Giganten wie Amazon und auch Thalia. Warum könnte sie es dennoch schaffen? Zunächst: Weil sie ihren kleinen Buchladen zwischen jungen Shops in einem der derzeit angesagtesten Straßenzüge Wiens einbetten konnte. Auch: Weil sie eine Ruheoase (mit gemütlichen Sofas, offenem Kamin, gutem Kaffee und Tee) eingerichtet hat. Vor allem aber: Weil sie der Mehrsprachigkeit von Reindorf mit einer ebenso mehrsprachigen Buch-Melange entgegen kommt.

Mit mehr als einer Sprache aufgewachsen

Foto: Uwe Mauch Ausgewählt schöne Bücher kann man bei ihr nicht nur in deutscher, sondern auch in bosnischer, kroatischer bzw. serbischer sowie türkischer Sprache kaufen. Die Neo-Buchhändlerin weiß, womit sie handelt, sie stammt aus einer mehrsprachigen Familie: Ihre Mutter kam in den 1970er-Jahren aus der Vojvodina, aus einem kleinen Dorf zwischen Novi Sad und Belgrad, nach Wien, um hier zu arbeiten. In ihrer neuen Heimat lernte sie ihren Mann kennen. Tochter Romana konnte somit zweisprachig aufwachsen. Ihre Buchhandlung ist in jedem Fall eine Option für jene, die gerne ein Buch zur Hand nehmen und vor dem Kauf noch ein bisschen gustieren. Ledl kann übrigens auch Kommunikation: Sie hat nach dem Studium jahrelang im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet.

Lesung am 28. Februar: Mit Petra Hartlieb

Foto: Uwe Mauch Und noch eine nette Geschichte: Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit durfte die Quereinsteigerin in der Buchhandlung von Petra Hartlieb praktische Erfahrungen sammeln. Die beiden Frauen dürften sich dabei nicht auf die Nerven gegangen sein. Jedenfalls wird Buchhändlerin Hartlieb am 28. Februar in den Laden ihrer neuen Kollegin kommen, um aus ihrem wundervollen Buchhandlungsbuch zu lesen. Mehr Infos zu dieser Veranstaltung hier.