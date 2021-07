Jozefina: Auf einer 240 Jahre alten Straße

Blog Nr. 1198: Start ist in Karlovac, und zwar auf der Senjska cesta, die vom Stadtzentrum entlang der Mrežnica in Richtung Duga Resa, in Richtung Meer führt. Ich folge auf dieser Radtour dem Zagreber Archäologen Stašo Forenbaher und seiner Frau Lara Černicki. Die beiden haben mit ihrem leider nur in kroatischer Sprache erschienenen Buch über alte Straßen, die ans Meer führen, und einer Serie an Dokumentarfilmen, die im kroatischen Fernsehen gezeigt wurden, unter anderem auch die „Jozefina“ wieder populär gemacht. Dieser Verkehrweg wurde vor 240 Jahren unter Joseph II. nach neunjähriger Bauzeit eröffnet. Sie führt heute als Staatsstraße D23 über etwas mehr als 100 Kilometer von Karlovac, dem alten Karlstadt, zur kleinen Hafenstadt Senj.