Blog Nr. 1188: Der Rabenhof in Erdberg, Stiege 27A, der Eingang zum Waschsalon erwies sich als ideale Plattform für unseren Werbeaktionismus. Die Sache ist nämlich die: gemeinsam mit dem Fotografen Mario Lang und meinem geschätzten Kollegen Franz Zauner von der „Wiener Zeitung“ habe ich soeben ein neues Buchprojekt finalisiert. Im Gemeindebau. 23 Geschichten aus Wien kommt Mitte September in die Buchhandlungen. Es wird am 18. Oktober abends in der Buchhandlung des ÖGB in der Universitätsstraße präsentiert. Es beschreibt in 23 Kapiteln Menschen, die in einem Hof und auf einer Stiege zu Hause sind und die den Wert des kommunalen Wohnbaus durch die Bank verstanden haben.

Foto: /Uwe Mauch