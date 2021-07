FAC versus Innsbruck: Volle Wäsch! Zeugwart

Am Matchtag beginnt er sein Tagwerk um 8 Uhr und geht nie vor Mitternacht heim. Josef Kittinger ist der gute Geist beim Floridsdorfer Athletiksport-Club, „da Zeugara“ (Zeugwart) beim FAC. Dabei hat Kittinger Migrationshintergrund: Erste Heimat Vorau im Bezirk Hartberg, zweite Heimat Simmering, dritte Heimat Floridsdorf. Sein Tagwerk in Zahlen: 20 kg Waschmittel, 8 l Weichspüler, sechs Paar Fußballschuhe pro Spieler. Heute ist wieder Matchtag. Am Abend kommt Wacker Innsbruck in die Hopfengasse.